الاحتلال يقتحم الحرم الإبراهيمي ويمنع إقامة صلاة المغرب

اقتحم الجيش الإسرائيلي، الجمعة، المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وأخرج موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية منه، ومنع أذان وصلاة المغرب.

وقال مدير الأوقاف بالخليل غسان الرجبي، إن "قوات الاحتلال منعت موظفي الأوقاف وطردتهم من الحرم ومنعت الأذان وصلاة المغرب".

وأضاف أن "الاقتحام جاء على غير المعتاد في يوم جمعة، ويبدو أنه مهّد لاقتحام شخصية كبيرة على ما يبدو، للمسجد وتجولت في كافة أقسامه وساحاته الداخلية".

وتابع أن "منع دخول الحرم ظل ساريا حتى دخول وقت صلاة العشاء، ثم فتح أمام المصلين". ( الأناضول)