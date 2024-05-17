قبرص: 8 دول أوروبية تؤيد خطة لإعادة اللاجئين السوريين

أكدت قبرص الجمعة أنها من بين ثماني دول أعضاء على الأقل في الاتحاد الأوروبي تريد إعلان مناطق آمنة في أجزاء من سوريا للسماح بإعادة اللاجئين من الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن.

واستضافت الجزيرة المتوسطية، وهي أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، مؤتمرا للدول الأعضاء التي تدعم اقتراحها، بعد أيام فقط من توقيع الكتلة المكونة من 27 عضوا على إصلاح شامل لسياسات الهجرة واللجوء.

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ضمّ المؤتمر إلى جانب قبرص، النمسا وجمهورية التشيك والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا.

وقال وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو إن "الحكومات الثماني تعتقد أنه بعد 13 عاماً من الصراع، يحتاج الاتحاد إلى إعادة تقييم الظروف الأمنية المتغيرة في سوريا".

وأكد في بيان: "حان الوقت للاتحاد الأوروبي أن يعيد تحديد موقفه بشأن سوريا".

وأضاف: "لم يتم استعادة الاستقرار في البلاد بشكل كامل، لكن يجب علينا تسريع العمليات لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتهيئة الظروف التي تسمح بعودة الأفراد إلى سوريا".