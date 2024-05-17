أكسيوس: أميركا أجرت محادثات مع إيران لتجنب التصعيد في المنطقة

أفاد موقع "أكسيوس" يوم الجمعة بأن اثنين من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن عقدا محادثات غير مباشرة مع مسؤولين إيرانيين هذا الأسبوع في محاولة لتجنب تصعيد الهجمات بالمنطقة.



وأشار الموقع إلى أن هذه المناقشات تمثل أول جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران منذ كانون الثاني.

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