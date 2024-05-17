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زعيم كوريا الشمالية يُشرف على اختبار صاروخ باليستي تكتيكي

Lebanon 24
17-05-2024 | 19:21
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قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم السبت إن "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على اختبار صاروخ باليستي تكتيكي بتكنولوجيا توجيه جديدة يوم أمس الجمعة".

وكان جيش كوريا الجنوبية قد قال إن كوريا الشمالية أطلقت عدداً من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي يوم الجمعة.
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