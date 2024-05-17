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عربي-دولي
"جسم مجهول" يصيب سفينة في البحر الأحمر
Lebanon 24
17-05-2024
|
23:15
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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت ان سفينة تعرضت لأضرار طفيفة في البحر الأحمر بعد إصابتها بجسم مجهول.
وأضافت الهيئة في مذكرة أن "السفينة وطاقمها بخير وتواصل طريقها إلى ميناء التوقف التالي".
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وأوضحت أن الحادث وقع على بعد 76 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن.
وتشن حركة الحوثي اليمنية والمتحالفة مع إيران هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ أشهر، وذلك تضامنا مع الفلسطينيين الذين يواجهون حملة عسكرية إسرائيلية شرسة في غزة، على حد قولهم.
ودأب المسلحون الحوثيون على تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ تشرين الثاني.
وأجبرت تلك الهجمات شركات الشحن على تغيير مسار السفن ولجأت إلى سلك طريق أطول وأكثر تكلفة حول جنوب إفريقيا كما أثارت الهجمات المخاوف من اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل و"حماس" مما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. (سكاي نيوز)
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