ما الوعود التي قطعتها جامعات أميركية لإنهاء احتجاجات حرب غزة؟





ووفق تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" استطاع طلاب في جامعة كاليفورنيا بيركلي إقناع إدارتهم بالموافقة على دعم "وقف إطلاق النار في غزة"، وفي جامعة "روتجرز" حصلوا على وعد بتقديم منح دراسية لـ10 طلاب فلسطينيين تضرروا من حرب غزة.

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وفي جامعة براون تعهدت الإدارة بأن مجلس الأمناء سيصوت على سحب الاستثمارات من إسرائيل، وفي هارفارد وافقت الإدارة على "مناقشة أسئلة الطلاب المتعلقة باستثمارات الوقف المالي".



ومنذ أسابيع، تشهد كليات وجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة احتجاجات رافضة للحرب، وتدعو لوقف تعاون هذه المؤسسات الأكاديمية مع إسرائيل، فيما تعاملت إدارات هذه المؤسسات التعليمية بأساليب مختلفة للتعامل مع هذه الاحتجاجات، إذ استدعى بعضها قوات الأمن إلى الحرم الجامعي، بينما سمح البعض الآخر بتنظيم المظاهرات دون تدخل.



ويقول طلاب مشاركون في الاحتجاجات بكل حماس إنهم سيستمرون في تحركهم لحين تلبية إدارات جامعاتهم مطالبهم التي تشمل وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة وسحب استثمارات الجامعات من شركات توريد الأسلحة والشركات الأخرى المستفيدة من الحرب ووقف برامج التبادل الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وأيضا العفو عن الطلاب وأعضاء هيئات التدريس الذين اتخذت بحقهم إجراءات تأديبية أو فصلوا بسبب الاحتجاج. في عدة جامعات أميركية شهدت احتجاجات طلابية خلال الأسابيع القليلة الماضية لم تجد إدارتها سبيلا سوى إبرام اتفاقيات مع المتظاهرين المؤيدين لوقف الحرب في غزة.ووفق تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" استطاع طلاب في جامعة كاليفورنيا بيركلي إقناع إدارتهم بالموافقة على دعم "وقف إطلاق النار في غزة"، وفي جامعة "روتجرز" حصلوا على وعد بتقديم منح دراسية لـ10 طلاب فلسطينيين تضرروا من حرب غزة.وفي جامعة براون تعهدت الإدارة بأن مجلس الأمناء سيصوت على سحب الاستثمارات من إسرائيل، وفي هارفارد وافقت الإدارة على "مناقشة أسئلة الطلاب المتعلقة باستثمارات الوقف المالي".ومنذ أسابيع، تشهد كليات وجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة احتجاجات رافضة للحرب، وتدعو لوقف تعاون هذه المؤسسات الأكاديمية مع إسرائيل، فيما تعاملت إدارات هذه المؤسسات التعليمية بأساليب مختلفة للتعامل مع هذه الاحتجاجات، إذ استدعى بعضها قوات الأمن إلى الحرم الجامعي، بينما سمح البعض الآخر بتنظيم المظاهرات دون تدخل.ويقول طلاب مشاركون في الاحتجاجات بكل حماس إنهم سيستمرون في تحركهم لحين تلبية إدارات جامعاتهم مطالبهم التي تشمل وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة وسحب استثمارات الجامعات من شركات توريد الأسلحة والشركات الأخرى المستفيدة من الحرب ووقف برامج التبادل الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وأيضا العفو عن الطلاب وأعضاء هيئات التدريس الذين اتخذت بحقهم إجراءات تأديبية أو فصلوا بسبب الاحتجاج.

وتثير الاحتجاجات في جامعات أميركية انقساما في أوساط أكاديمية وسياسية، حيث ندد البعض بالاحتجاجات ووصفوها بأنها "معادية للسامية" ومتعارضة مع "القيم الغربية" بينما وقّع البعض على رسائل تدعم المحتجين.



وتشير الصحيفة إلى أكثر من 12 جامعة ومؤسسة أكاديمية أبرمت اتفاقيات مع المحتجين، واستجابت فعليا لبعض مطالبهم، حيث شهدت الاحتجاجات تخييم محتجين داخل حرم الجامعات لأيام.



ولم تقدّم أي من هذه الجامعات تعهدات صريحة بإنهاء استثمارات بمليارات الدولارات في شركات "يقال إنها تدعم الاحتلال الإسرائيلي"، وهو مطلب أساسي لغالبية المحتجين، وتقدم بعض الجامعات التزاما بإلغاء عقوبات عن الطلبة الذين تم إيقافهم، أو حتى "بتعهدات غامضة" بحسب الصحيفة بشأن التوسع في المناهج الدراسية المرتبطة بالدراسات الفلسطينية.



تعهدات واتفاقيات الجامعات مع المحتجين التي لا تلبي مطالب المحتجين "تعرضت لانتقادات من ناشطين وطلبة" ويرون أنها "غير كافية"، فيما وصفت جماعات مناصرة لإسرائيل هذه الاتفاقيات بمثابة "مكافأة للطلاب الذي عطّلوا الجامعات وانتهكوا سياساتها".



وذكرت مجموعات يهودية أن الاتفاق الذي أبرمته جامعة ويسكونسن-ميلووكي والذي تضمن دعوة لوقف إطلاق النار في غزة، ووعد بعدم معاقبة الطلبة المحتجين "يشكل سابقة خطيرة للحوادث المستقبلية في الحرم الجامعي"، وفقا للصحيفة.