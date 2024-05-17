استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي لمنزل برفح.. وهذه حصيلة الضحايا منذ 7 تشرين

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ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ان فلسطينيين اثنين استشهدوا، فجر اليوم السبت، في قصف إسرائيلي على وسط رفح، جنوب قطاع غزة.ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن طائرات إسرائيلية استهدفت منزلا وسط مدينة رفح ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية شرق ووسط المدينة.كذلك أغارت طائرات إسرائيلية على منطقة الفراحين شرق بلدة عبسان الكبيرة في خان يونس، جنوب قطاع غزة.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قد قالت يوم أمس الجمعة، إن حصيلة شهداء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في القطاع ارتفعت إلى 35303 منذ السابع من تشرين الأول.وأضافت الوزارة أن عدد الجرحى الإجمالي بلغ 79261 منذ بدء المعارك قبل أكثر من سبعة أشهر.ولفتت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.(سكاي نيوز)