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اليد اليمنى للبغدادي.. اعتقال مساعد كبير لزعيم "داعش" السابق في العراق

Lebanon 24
18-05-2024 | 00:32
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أكد مجلس أمن إقليم كردستان العراق أمس الجمعة إلقاء القبض على سقراط خليل اليد اليمنى لزعيم تنظيم "داعش" السابق أبو بكر البغدادي.

وقال بيان صادر عن مجلس إقليم كردستان العراق، إن "الإرهابي الكبير المدعو سقراط خليل، انضم إلى تنظيم داعش في عام 2013".
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من هو سقراط خليل؟
بحسب البيان فإن سقراط خليل معروف باسم "عبد الله التفخيخ"، وكان شخصا قريبا وموثوقا جدا لدى أبو بكر البغدادي.
وذكر البيان أن "الإرهابي عمل في قسم التفخيخ ضمن تنظيم داعش، وقد كان له دور بارز في احتلال مدينة الموصل في يونيو عام 2014".

وأوضح البيان أن "الإرهابي المذكور قد شغل عدة مناصب أميرية داخل تنظيم داعش، وكان حاضرا في مدينة الموصل حتى عام 2017، حيث شارك في جميع معارك داعش للدفاع عن المدينة".

بعد ذلك، غادر خليل إلى سوريا حيث تم تكليفه بمهام أمنية عديدة.

عاد إلى الموصل في عام 2018، باستخدام جواز سفر باسم مزيف.

غادر إلى تركيا بعد ارتكابه عدة أعمال إرهابية، وعاش هناك لمدة خمس سنوات، ثم قرر القدوم إلى شمال إقليم كردستان العراق.
عندما وصل إلى الإقليم باستخدام بطاقة هوية وجواز سفر مزورين، تم اعتقاله من قبل أمن إقليم كردستان العراق.(سكاي نيوز)



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