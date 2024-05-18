تأجيل أول رحلة مأهولة إلى الفضاء لكبسولة ستارلاينر لتقييم تسرب الهيليوم

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وتم تأجيل إطلاق "ستارلاينر" من فلوريدا عدة مرات في شهر مايو، وكان الإطلاق قد تأجل آخر مرة إلى 21 أيار. أرجأت إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" وشركة "بوينغ" إطلاق كبسولة طاقم "ستارلاينر" التابعة لشركة بوينغ مرة أخرى أمس الجمعة، مما يتيح لهما أربعة أيام أخرى لتقييم تسرب الهيليوم قبل محاولة إرسال أول رائدين على متن هذه المركبة إلى الفضاء.وتم تأجيل إطلاق "ستارلاينر" من فلوريدا عدة مرات في شهر مايو، وكان الإطلاق قد تأجل آخر مرة إلى 21 أيار.

وبعيدا عن تسرب الهيليوم، كانت هناك مشكلة فنية تتعلق بصاروخ "أطلس 5" الذي سيحمل الكبسولة وهو ما أدى إلى تأخير سابق. ويتأخر البرنامج عدة سنوات عن الموعد المحدد ويتجاوز الميزانية المخصصة له بأكثر من 1.5 مليار دولار.

وقالت "ناسا" إن التأجيل الأحدث سيتيح مزيدا من الوقت "لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية التي تعالج تسربا ثابتا للهيليوم". (العربية)