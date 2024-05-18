أمطار غزيرة وسيول.. 4 "إنذارات حمراء" في السعودية

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حذرت مديرية الدفاع المدني السعودي، من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة خلال الخمسة أيام المقبلة، داعية إلى الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن تجمّع السيول.وجاء في بيان الدفاع المدني: "استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من يوم السبت وحتى الأربعاء المقبل"، داعيا إلى "الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة".كما أصدرت مديرية الدفاع المدني 4 تحذيرات تعرف بـ"الإنذار الأحمر"، في مناطق جازان والباحة وعسير ومكة المكرمة، داعية إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات، إثر الحالة المناخية التي تشهدها تلك المناطق شرقي المملكة.