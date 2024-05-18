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عربي-دولي

أمطار غزيرة وسيول.. 4 "إنذارات حمراء" في السعودية

Lebanon 24
18-05-2024 | 01:12
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حذرت مديرية الدفاع المدني السعودي، من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة خلال الخمسة أيام المقبلة، داعية إلى الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن تجمّع السيول.

وجاء في بيان الدفاع المدني: "استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من يوم السبت وحتى الأربعاء المقبل"، داعيا إلى "الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة".
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كما أصدرت مديرية الدفاع المدني 4 تحذيرات تعرف بـ"الإنذار الأحمر"، في مناطق جازان والباحة وعسير ومكة المكرمة، داعية إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات، إثر الحالة المناخية التي تشهدها تلك المناطق شرقي المملكة.
وأوضحت السلطات أن "منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار"، مضيفة: "ستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة إلى متوسطة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار".
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