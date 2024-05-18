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عربي-دولي

لا استطيع مقاومته.. بوتين يكشف عن طبقه الصيني المفضل

Lebanon 24
18-05-2024 | 02:02
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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع طلاب ومعلمي "جامعة هاربن للفنون التطبيقية"، خلال زيارته الرسمية للصين، عن طبقه المفضل من المطبخ الصيني.

ورد بوتين على سؤال أحد طلاب الجامعة حول طبقه المفضل من المطبخ الصيني قائلا: "الجميع يعرف البطة البكينية، في روسيا بالتأكيد الجميع يعرفونها"، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.
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وأضاف: "بالأمس قدم لي صديقي الرئيس الصيني بطة بكينية.. لأكون صادقا، كانت هناك قطعتان، قلت لنفسي سآكل قطعة واحدة فقط، لكنني لم أستطع المقاومة وأكلت الثانية، كانت لذيذة جدا".
والبط البكيني هو طبق يتم إعداده منذ العصر الإمبراطوري. يتميز اللحم بجلده الرقيق الهش، مع نسخ أكثر أصالة من الطبق تقدم في الغالب الجلد مع القليل من اللحم، تقطع إلى شرائح أمام رواد المطعم بواسطة الطاهي. يتم ذبح البط المربى خصيصًا للطبق بعد 65 يومًا ويتم تتبيله قبل تحميصه في فرن مغلق أو معلق. 
(العربية)
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