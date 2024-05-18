Advertisement

عربي-دولي

تعرض ناقلة نفط لهجوم جنوب غربي المخا اليمنية

Lebanon 24
18-05-2024 | 03:25
A-
A+
Doc-P-1201083-638516248755058032.jpg
Doc-P-1201083-638516248755058032.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، السبت، إنها تلقت معلومات عن تعرض ناقلة نفط ترفع علم بنما "لهجوم" على بعد نحو 10 أميال بحرية، جنوب غربي المخا اليمنية.

وأضافت أن الاتصال أشار إلى أن السفينة أصيبت بصاروخ، أدى إلى اندلاع حريق على متنها.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
صاروخ يضرب ناقلة نفط جنوب غرب المخا اليمنية ويسبب حريقا بأجهزة التوجيه
lebanon 24
18/05/2024 13:29:18 Lebanon 24 Lebanon 24
المخابرات الأوكرانية: سنواصل الهجوم على البنية التحتية الداعمة للصناعات العسكرية الروسية
lebanon 24
18/05/2024 13:29:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: يبدو أن إسرائيل قررت الرد على الهجوم الإيراني والتخلي عن الأسرى والمخاطرة بحرب إقليمية
lebanon 24
18/05/2024 13:29:18 Lebanon 24 Lebanon 24
إجلاء 10 آلاف شخص من خاركيف الأوكرانية بسبب الهجوم الروسي
lebanon 24
18/05/2024 13:29:18 Lebanon 24 Lebanon 24

ناقلة

لهجوم

المخا

اليمنية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:52 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2024-05-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:25 | 2024-05-18
06:19 | 2024-05-18
06:10 | 2024-05-18
06:06 | 2024-05-18
05:50 | 2024-05-18
05:44 | 2024-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24