تعرض ناقلة نفط لهجوم جنوب غربي المخا اليمنية

قالت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، السبت، إنها تلقت معلومات عن تعرض ناقلة نفط ترفع علم بنما "لهجوم" على بعد نحو 10 أميال بحرية، جنوب غربي المخا اليمنية.



وأضافت أن الاتصال أشار إلى أن السفينة أصيبت بصاروخ، أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

Advertisement