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عربي-دولي

مصر تؤكد: لم نتراجع عن الدعوى ضد إسرائيل في العدل الدولية

Lebanon 24
18-05-2024 | 04:03
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قام مصدر مصري رفيع صحة ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، بشأن تراجع مصر عن الانضمام إلى جنوب إفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقال المصدر لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إن مصر "عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية".
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وكانت مصر أعلنت قبل أيام، انضمامها إلى جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وطالب سفير جنوب إفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا المحكمة، بأن تصدر أمرا لإسرائيل بـ"سحب الجيش الإسرائيلي بشكل فوري وكامل وغير مشروط من قطاع غزة بأكمله".

وتقدمت جنوب إفريقيا بأحدث طلب لاتخاذ تدابير طارئة ردا على الهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي غزة، التي يلوذ بها نصف سكان القطاع تقريبا، بعدما فروا من الشمال هربا من الاجتياح الإسرائيلي.

والجمعة دافعت إسرائيل أمام المحكمة عما اعتبرته "الضرورة العسكرية لهجومها على غزة"، وطلبت من القضاة رفض طلب جنوب إفريقيا بإصدار أمر لإسرائيل بوقف العمليات في رفح والانسحاب الكامل من القطاع.

ورفضت المحكمة في أحكام سابقة طلب إسرائيل برفض الدعوى، وأمرتها بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، لكنها لم تصل إلى حد إصدار أمر لها بوقف الهجوم.(سكاي نيوز)

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