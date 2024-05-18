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50 قتيلاً على الأقل جراء فيضانات في غرب أفغانستان

Lebanon 24
18-05-2024 | 04:20
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قُتل 50 شخصاً على الأقل جراء فيضانات في غرب أفغانستان، وفق ما أعلنت الشرطة الإقليمية، اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم الشرطة في ولاية غور عبد الرحمن بدري: "أودت الفيضانات الجمعة بخمسين شخصاً من سكان إقليم غور، ولا يزال آخرون مفقودين".
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بدوره، قال رئيس إدارة الإعلام في إقليم غور إنه لا توجد معلومات عن عدد المصابين جراء الأمطار التي بدأت تهطل أمس الجمعة وأدت أيضاً إلى قطع العديد من الطرق الرئيسية المؤدية إلى المنطقة.

وأضاف أن السيول دمرت ألفي منزل بالكامل وألحقت أضراراً بأربعة آلاف منزل، وغمرت المياه أكثر من ألفي متجر في عاصمة الإقليم فيروز كوه.
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