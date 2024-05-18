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عربي-دولي
ترامب يطالب بـ"تحليل مخدرات" لبايدن
Lebanon 24
18-05-2024
|
04:17
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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي بولاية مينيسوتا إنه فاز بالولاية في انتخابات عام 2020، وذلك على الرغم من أن المرشحين الديمقراطيين للرئاسة يفوزون بالولاية منذ عام 1976 حينما فاز وقتها الجمهوري ريتشارد نيكسون.
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وفاز بايدن بولاية مينيسوتا في الانتخابات الأخيرة بنسبة 52.4%، مقابل 45.3% لترامب.
وقدم الرئيس الأميركي السابق ادعاء مماثلا الشهر الماضي خلال تجمع في ولاية ويسكونسن، وهي ولاية أخرى خسرها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
كما طلب الرئيس الأميركي السابق، خلال التجمع في مينيسوتا، بإجراء تحليل مخدرات لبايدن قبل المناظرة، وسخر من أحد مديري المناظرة المرتقبة في 27 حزيران المقبل على "سي إن إن" CNN، وهو" جيك تابر"، واصفا إياه بأنه أو "تابر المزيف".
وقال ترامب: "أريد فقط مناظرة هذا الرجل لكن كما تعلمون، سأطلب بالمناسبة إجراء اختبار للمخدرات. حقا أنا لا أريدُه أن يتكلم كما فعلَ في خطاب حالة الاتحاد السابق.. لقد كان منتشيا بشكل كبير.. قلت: هل هذا هو جو بايدن؟ وبحلول نهاية المساء، كان يشعر بالإرهاق، أليس كذلك؟ لا، سوف نطالب بإجراء اختبار للمخدرات، لكن "Fake Tapper" وهؤلاء الأشخاص، سيكونون بخير، سيكونون عادلين.. أعتقد أنهم سيكونون عادلين. وإذا لم يكونوا كذلك، عليك أن تتعامل مع الأمر، أليس كذلك؟ عليك أن تتعامل الأمر".
يذكر أن معركة السباق إلى البيت الأبيض بدأت وتيرتها تشتد مع تحديد موعد المناظرة الرئاسية بين بايدن وترامب الشهر المقبل. (العربية)
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