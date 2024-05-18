Advertisement

عربي-دولي

تضييق الخناق على السنوار السبيل الوحيد لإطلاق المحتجزين.. هذا ما كشفه مسؤولون اسرائيليون

Lebanon 24
18-05-2024 | 04:37
A-
A+
Doc-P-1201110-638516293621881382.jpeg
Doc-P-1201110-638516293621881382.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، نقلا عن مصادر، أن المحادثات بشأن إطلاق سراح المحتجزين في غزة ما زالت تواجه طريقا مسدودا، إلا أن هناك محاولات من جانب وسطاء لإعادة إطلاقها.

ويرى مسؤولون مطلعون على سير المفاوضات، أنه من الضروري تضييق الخناق على زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، لأن هذا هو السبيل الوحيد لإحراز تقدم في صفقة إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، على حد قول الهيئة.
Advertisement

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الذي سيصل إلى إسرائيل غدا، سيناقش التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين خلال اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين.

عمليات قتالية في رفح
هذا وأفادت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، بأن مقاتليها تمكنوا من قتل 15 جندياً إسرائيلياً كانوا يتحصنون في منزل في رفح الفلسطينية.

وذكرت القسام في بيان أن عناصرها استهدفوا منزلا كان يتحصن فيه عدد من الجنود الإسرائيليين بعبوة مضادة للأفراد ثم اشتبكوا معهم بالرشاشات الخفيفة والقنابل اليدوية في حي التنور شرق مدينة رفح.

وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، إن قواته قتلت عنصرا بارزا بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وصفه بأنه كان مسؤولا عن الاستعدادات لمواجهة القوات الإسرائيلية في رفح.

وأوضح بيان للجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل القتال في منطقة جباليا بقطاع غزة، وقضت على عدة مسلحين.

الأطباء الأميركيون في غزة
يأتي ذلك فيما قال البيت الأبيض إن مجموعة من الأميركيين العاملين في المجال الطبي غادروا قطاع غزة بعد أن حوصروا في المستشفى الذي كانوا يقدمون فيه خدماتهم.(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:46 | 2024-05-18
08:30 | 2024-05-18
08:00 | 2024-05-18
07:56 | 2024-05-18
07:42 | 2024-05-18
07:00 | 2024-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24