بين تكاليف المعيشة والرعاية الصحية.. إليكم أفضل 5 بلدان للتقاعد في الـ2024

يفضّل الكثيرون الاستقرار في بلد للتقاعد غير بلدهم الأصلي، بحثًا عن نمط حياة أفضل، وتكاليف معيشة معقولة، ومناخ ملائم، وسهولة الوصول إلى الرعاية الصحية.

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وفي ما يلي قائمة تشمل أفضل 5 بلدان للتقاعد في عام 2024، انتهاءً بالأكثر تفضيلاً، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل المذكورة أعلاه:



1. كوستاريكا

الجمال الطبيعي لكوستاريكا ليس سرًّا، حيث الشواطئ والغابات السحابية ومزارع البن تملأ مساحتها الصغيرة نسبيًّا. وحظيت البلاد بشعبية كبيرة بين المغتربين على مدار الأربعين عامًا الماضية، لذا يمكنك بسهولة العثور على مجتمعات راسخة من أقرانك أو من الناطقين باللغة الإنكليزية، على الرغم من أنه يجب عليك بالتأكيد تعلم اللغة الإسبانية إذا كنت تبحث عن بلدان للتقاعد وتفكر في اختيار أحدها للانتقال الدائم إليه.



يشجع أسلوب حياة بورا فيدا الشهير في كوستاريكا الناس على الاسترخاء والخروج في الهواء الطلق، ومن السهل العثور على طائرة للسفر إلى الولايات المتحدة أو أوروبا أو الشرق الأوسط، مع وجود العديد من شركات الطيران التي تحلّق من المطارات الدولية في سان خوسيه (SJO) وجواناكاستي (LIR).



تكلفة المعيشة: يمكن للأزواج العيش بشكل مريح مقابل 2100 دولار شهريًّا في كوستاريكا. ويشمل ذلك جميع التكاليف، بما فيها السكن والنقل والرعاية الطبية والمرافق والطعام والترفيه.



الرعاية الصحية: بمجرد أن تصبح مقيمًا، يمكنك إما الدفع شهريًّا لبرنامج الطب الشامل، وتتراوح تكلفته عادة بين 7% و11% من الدخل، أو الحصول على بوليصة تأمين خاصة. يمكنك أيضًا الدفع من جيبك، حيث تبلغ تكلفة الزيارة حوالى 70 دولارًا لزيارة الطبيب المنتظم، و90 دولارًا للأخصائي.



متطلبات التأشيرة: لا يوجد شرط عمري للحصول على تأشيرة المتقاعد، ولكن يجب أن يكون لديك معاش تقاعدي شهري قدره 1000 دولار. يجب عليك التقديم شخصيًّا لمكتب الهجرة في كوستاريكا في سان خوسيه، كما يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة على موقع سفارة كوستاريكا على الإنترنت.



2. البرتغال

سواء كنت تفضل شواطئ المحيط الأطلسي الوعرة، أو المدن المرصوفة بالحصى، فإن البرتغال لديها ما يناسب الجميع. وتتمتع الدولة الأوروبية بمناخ البحر الأبيض المتوسط الرائع، مع المأكولات البحرية المحلية وزيت الزيتون والنبيذ. ويستمتع المقيمون ببيئة مريحة، تشمل كل وسائل الراحة العالمية، مثل الإنترنت عالي السرعة والمطارات ووسائل النقل العام الموثوقة.



وتعد مدن مثل لشبونة وبورتو من النقاط الثقافية الساخنة، حيث يوجد بها ما يكفي من المتاحف وقاعات الحفلات الموسيقية والمقاهي العصرية، وهناك أيضاً الكثير من البلدات الساحرة الأخرى والعجائب الطبيعية التي يمكن الوصول إليها برحلة سريعة بالقطار، يمكنك خلالها مشاهدة مزارع الكروم في وادي دورو، والشواطئ الصخرية في ألغارف، ومجتمع المغتربين الناطقين باللغة الإنكليزية في كاسكايس.



تكلفة المعيشة: تعد البرتغال واحدة من أكثر دول أوروبا الغربية ذات الأسعار المعقولة، حيث يمكن للزوجين العيش بشكل مريح مقابل 2500 إلى 3000 دولار شهريًّا خارج المدن الكبرى.



الرعاية الصحية: بمجرد حصولك على رقم الهوية البرتغالية وتصريح الإقامة، يمكنك الوصول إلى النظام الطبي الحكومي، حيث تكون تكاليف السداد بموجب هذا النظام منخفضة للغاية، ولا تزيد عادةً عن 10 دولارات لكل زيارة. ويمكنك أيضًا اختيار التأمين الخاص؛ ويمكن للزوجين في الستينيات من العمر أن يتوقعا دفع 300 يورو (325 دولارًا) شهريًّا، وهو ما يغطي كلا الشخصين.



متطلبات التأشيرة: أحد الخيارات الأكثر شعبية للمتقاعدين هي التأشيرة الذهبية، والتي جرى تقديمها في عام 2012 لجذب المواطنين الأجانب. وللتأهل، يجب أن يكون عمرك 18 عامًا، ولديك تاريخ إجرامي نظيف، ويجب عليك استثمار ما يقرب من 540 ألف دولار في أحد العقارات في البرتغال. ولكن هناك خيار آخر، وهو التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إقامة لمدة 120 يومًا؛ ويمكنك بعد ذلك التقدم بطلب للحصول على تصاريح لمدة عامين على التوالي، ثم التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات.



3. المكسيك

تعد المكسيك خيارًا مناسبًا للمتقاعدين الأميركيين، وتقدم البلاد امتيازات أكثر بكثير من قربها الجغرافي، حيث يمكنك بسهولة العثور على إنترنت عالي السرعة، وخدمة خلوية، وطرق سريعة جيدة، وكهرباء موثوقة، ومتاجر ومطاعم مألوفة، إلى جانب الأحجار الكريمة المحلية. وبفضل مجتمع المغتربين الضخم، الذي يحتضن أكثر من مليون أميركي، على أقل تقدير، لفترات من العام، لن يكون هناك اضطرار لإتقان اللغة الإسبانية للتنقل بسهولة.



وعلى الرغم من كل ما هو معروف عن الجارة الجنوبية للولايات المتحدة، لا تزال المكسيك تتمتع بمناظر طبيعية مذهلة وثقافة متميزة تجعلها مكانًا ممتعًا للعيش فيه. يمكنك التوجه لمعرفة كل شيء عن العطلات والتقاليد المحلية، ثم القيام بزيارة إحدى المدن الشاطئية العديدة في البلاد لقضاء فترة بعد الظهر على طول الرمال البيضاء والمياه الفيروزية، للاطلاع على جزء بسيط من المتعة التي يمكنك الحصول عليها بالتقاعد في المكسيك.



تكلفة المعيشة: يتكلف المنزل المفروش المكون من غرفتي نوم في منطقة متوسطة السعر (مثل بويرتو فالارتا أو ميريدا) حوالى 600 دولار شهريًّا، ونادرًا ما تزيد المرافق عن 30 دولارًا لكل منها. بشكل عام، يمكنك العيش بحوالى 2300 دولار شهريًّا، بما في ذلك الإيجار والمرافق والطعام والترفيه والرعاية الصحية والنقل.



الرعاية الصحية: يمكن للمقيمين العاطلين عن العمل التسجيل في نظام الرعاية الصحية التابع للمعهد المكسيكي للسلام الاجتماعي (IMSS)، والذي يكلف حوالى 89 دولارًا شهريًّا لشخص في الستينيات من عمره. لكن العديد من الأشخاص يختارون الدفع من أموالهم الخاصة، حيث تتراوح تكلفة الزيارة للعيادات النموذجية بين 15 و40 دولارًا.



متطلبات التأشيرة: للتأهل للحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة، يجب أن تحصل على معاش تقاعدي شهري لا يقل عن 2200 دولار.



4. بنما

غالبًا ما تظهر بنما في هذا النوع من القوائم، ومن السهل معرفة السبب، حيث تقع البلاد بين أميركا الشمالية والجنوبية، على بعد ثلاث ساعات فقط بالطائرة من ميامي، وهي توفر شواطئ المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي، وقد أنشأت المدن الساحلية مثل كورونادو مجتمعات للمغتربين، وكانت في معظم الحالات مزدهرة ومرحبة.



وتعد تأشيرة بنما بنسينادو (أو تقاعد بنما) واحدة من أكثر التأشيرات جاذبية في العالم، حيث تقدم خصومات كبيرة على كل شيء بدءًا من تذاكر الطيران وحتى العروض المسرحية. ولا تعد مجتمعات المغتربين في بنما راسخة تمامًا كما هي الحال في كوستاريكا، وهذا ليس بالأمر السيئ بالضرورة، حيث يمكنك العثورعلى الآلاف من المغتربين الذين يميلون إلى العيش بين السكان المحليين بدلاً من العيش في جيوب منفصلة.



تكلفة المعيشة: يمكن للزوجين المتقاعدين العيش بشكل جيد للغاية في مدينة بنما بأقل من 3000 دولار شهريًّا (بما في ذلك الإيجار)، بينما يمكن لشخص واحد أن يتقاعد في أي مكان تقريبًا في بنما مقابل 1700 دولار شهريًّا.



الرعاية الصحية: هناك العديد من المستشفيات والعيادات الممتازة في جميع أنحاء البلاد (مثل مستشفى بونتا باسيفيكا التابعة لجونز هوبكنز الدولية)، ويحق لجميع المقيمين القانونيين الحصول على خصم بنسبة 20% على الأدوية الموصوفة إذا كانوا في سن التقاعد، وهو 55 عامًا للنساء، و60 عامًا للرجال.



متطلبات التأشيرة: يجب أن يكون عمرك 18 عامًا، وأن يكون لديك معاش تقاعدي شهري لا يقل عن 1000 دولار، وأن تقدم طلبًا شخصيًّا من خلال محامٍ بنمي. ويمكن العثور على التفاصيل الكاملة على موقع سفارة بنما على الإنترنت.



5. إسبانيا



لم يفت الأوان أبدًا لتحسين نوعية حياتك، وهذا مضمون إلى حد كبير إذا تقاعدت في إسبانيا التي توفر مناخًا رائعًا ورفاهية عقلية وجسدية عالية بين المواطنين، وأفضل أنواع زيت الزيتون، وأسلوب حياة يقدر الطعام الجيد والترفيه وفترة القيلولة. وتوفر المدن الواقعة على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط أكثر من 300 يوم من أشعة الشمس السنوية، مما يضمن أنك لن تضطر إلى قضاء سنوات تقاعدك في إزاحة الثلوج أو انتظار البرد في داخل المنزل.



وبعيداً عن الطعام والطقس الرائعين، تتمتع إسبانيا أيضًا بالكثير من العروض الثقافية، التي لا يمكن معها تجاهل الهندسة المعمارية في برشلونة، والتسوق في مدريد، والمتاحف في فالنسيا، وعروض الفلامنكو في الأندلس. أضف إلى ذلك الرعاية الصحية الرائعة، والبنية التحتية التي يمكن الاعتماد عليها، ووفرة المتحدثين باللغة الإنجليزية، لتكون البلاد وجهة تقاعد مريحة للغاية.



تكلفة المعيشة: تكلفة المعيشة في إسبانيا أقل مما يتوقعه معظم الناس. يمكن للزوجين العيش بشكل جيد للغاية على الساحل مقابل حوالى 1970 دولارًا شهريًّا. ويرتفع هذا الرقم في مدريد وبرشلونة، ولكنه ينخفض في المدن الإقليمية الأصغر.



الرعاية الصحية: يُطلب من الوافدين حمل تأمين صحي خاص خلال السنوات الخمسة الأولى من الإقامة، وهناك العشرات من البدائل للاختيار من بينها، ولكن يمكنك توقع أسعار تبلغ حوالى 135 دولارًا شهريًّا لشخص سليم في أوائل الستينيات من عمره، وهذا يغطي كل شيء بدون خصم أو أجر مشترك، بما في ذلك التحاليل المعملية وطب الأسنان.



متطلبات التأشيرة: تأشيرة الإقامة هي الخيار الأكثر شيوعًا للمتقاعدين، ويطلب من المتقدمين تقديم شهادة دخل سنوي يبلغ حوالى 30,600 دولار أميركي، ضمن مجموعة من المتطلبات الأخرى، يمكن التعرف عليها على موقع وزارة الخارجية، ولكن هناك خيار آخر وهو التقدم بطلب للحصول على التأشيرة الذهبية، والتي تتطلب استثمارًا عقاريًّا بقيمة 500 ألف يورو (حوالى 540 ألف دولار). (العربي الجديد)