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عربي-دولي
مثل إسرائيل.. ترامب يعدُ ببناء "قبة حديدية" فوق أميركا
Lebanon 24
18-05-2024
|
05:30
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وعد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أثناء خطاب ألقاه في ولاية مينيسوتا بإنشاء نظام دفاع صاروخي "قبة حديدية" فوق البلاد.
ولفت ترامب إلى أن هذه القبة ستكون بمثابة "منظومة أمان" للولايات المتحدة، مؤكداً أن النظام الصاروخي سيكون مشابها للقبة الحديدية في إسرائيل.
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وأضاف: "فكروا فقط فيما كان سيحدث لو لم يكن لديهم (الإسرائيليون) هذا النظام، ما كانت لتكن إسرائيل لم تكن موجودة، نحن بحاجة إلى نفس النظام".
كذلك، أكد ترامب أن إنشاء مثل هذا النظام سيسمح بتنظيم وظائف جديدة للأميركيين.
يذكر أنه تم تصميم القبة الحديدية عام 2004 في إسرائيل لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى غير الموجهة.
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