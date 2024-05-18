حدث أمني جديد قبالة سواحل اليمن.. اليكم التفاصيل

أعلنت وكالة "أمبري" البريطانية المتخصصة بالأمن البحري، في بيان اليوم السبت، أن ناقلة للنفط أصيبت بصاروخ قبالة سواحل مدينة المخا اليمنية المطلة على مضيق باب المندب.



وقالت الوكالة إنه "تم الإبلاغ عن تعرض ناقلة للنفط الخام ترفع علم بنما، لهجوم على بعد نحو عشرة أميال بحرية جنوب غرب المخا".

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واضافت أن "المعلومات تشير إلى أن السفينة أصيبت بصاروخ أدى إلى اندلاع حريق على متنها".



وفي بيان ثان، اشارت الوكالة الى أنها "تلقت معلومات عن حصول السفينة على مساعدة وأن إحدى وحدات التوجيه تعمل، بعدما كانت أفادت في وقت سابق بأن الضرر مرتبط بنظام توجيه الناقلة".