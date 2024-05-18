15 شهيداً في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا

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استشهد أكثر من 15 فلسطينياً وجرح 30 آخرون، إثر قصف واستهداف من الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، أن "جيش الاحتلال قصف مدخل أحد مراكز الإيواء في مخيم جباليا، واستهدف المواطنين الذي حاولوا العودة لمنازلهم داخل المخيم، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، نقل معظمهم إلى مستشفى كمال عدوان".وأضافت، أن "الوضع الإنساني داخل المخيم الذي يتعرض لقصف متواصل منذ أيام كارثي، في ظل الحصار المفروض على العائلات التي ما زالت داخله، في ظل شح مقومات الحياة من طعام ومياه وأدوية، فيما لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول للمخيم وانتشال الجثامين والإصابات من داخله، ما ينذر بكارثة حقيقة".