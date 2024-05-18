مسؤول إسرائيلي يفجّر مفاجأة عن "حماس": نتنياهو "يكذب"!

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وقال هاليفي، في لقاء مع القناة 14 الإسرائيلية إن كافة الكتائب التابعة للقسام لا تزال نشطة في غزة، بخلاف ما يدعيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وأضالإ: "أقول تلك المعلومات بمعرفة تامة ومسؤولية كاملة. كل كتائب حماس نشطة وموجودة فوق الأرض، وتحتها، وتقوم بضرب جنودنا ودكهم".أكمل: "الكتائب متواجدة حتى في الأماكن التي انسحبنا منها، وادعى غالانت القضاء عليه، ولا صحة لما قاله نتنياهو بأن هناك 4 كتائب في رفح، فالكتائب لم تختف أصلا".وكانت قيادات الاحتلال السياسية والعسكرية خرجت بتصريحات قبل أشهر بالقضاء على ثلاثة أرباع كتائب القسام في غزة، وتدمير قدراتها العسكرية بشكل كبير.لكن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية شككوا في الأرقام والبيانات التي يعلنها الاحتلال بشأن تدمير قدرات المقاومة في غزة، وذهب أحد التقارير الاستخباراتية الأميركية إلى الإشارة بأن 30 بالمئة فقط من الأنفاق تعرضت لأضرار، والبقية لا تزال تعمل بفعالية.