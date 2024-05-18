26
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
26
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كم بلغ عدد المباني التي دمرتها إسرائيل في رفح؟
Lebanon 24
18-05-2024
|
06:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت تقارير إعلامية، السبت، أن الجيش الإسرائيلي دمر حوالي 1400 مبنى ومنشأة في رفح جنوبي قطاع غزة، منذ 4 أيار الجاري.
واستند الرقم إلى تحليل البيانات بواسطة القمر الاصطناعي "كوبرنيكوس سينتينل 1"، الذي يعمل بالرادار وتديره وكالة الفضاء الأوروبية.
Advertisement
ومنذ تشرين الأول من العام الماضي، استنتج الباحثون أن 18176 من أصل 48678 مبنى في رفح تعرضت إلى درجة ما من الضرر، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في رفح، حيث تقول تل أبيب إنها يجب أن تكمل هدفها المتمثل في القضاء على حركة حماس.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"حاج ضحك على عقول الناس".. فنان سوري شهير يفضح الشامي فما القصة؟
Lebanon 24
"حاج ضحك على عقول الناس".. فنان سوري شهير يفضح الشامي فما القصة؟
14:52 | 2024-05-17
17/05/2024 02:52:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه صورته وهويته.. من هو المُستهدف بـ"ضربة المصنع"؟
Lebanon 24
هذه صورته وهويته.. من هو المُستهدف بـ"ضربة المصنع"؟
12:04 | 2024-05-17
17/05/2024 12:04:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية بين لبنان وسوريا.. إستهداف سيارة وفيديوهات ترصد الحادثة!
Lebanon 24
ضربة إسرائيلية بين لبنان وسوريا.. إستهداف سيارة وفيديوهات ترصد الحادثة!
11:20 | 2024-05-17
17/05/2024 11:20:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. هذا ما عُثر عليه مع أحد شهداء "غارة المصنع"
Lebanon 24
بالصورة.. هذا ما عُثر عليه مع أحد شهداء "غارة المصنع"
16:25 | 2024-05-17
17/05/2024 04:25:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"صوت إنفجار" في صيدا.. ماذا جرى؟
Lebanon 24
"صوت إنفجار" في صيدا.. ماذا جرى؟
15:58 | 2024-05-17
17/05/2024 03:58:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:46 | 2024-05-18
عمليتان جديدتان لـ"الحزب".. هكذا ردّ على استهداف المدني في رأس الناقورة
08:30 | 2024-05-18
آخر حديث إسرائيلي عن "السبيل الوحيد" لإنجاح صفقة الرهائن
08:00 | 2024-05-18
"تكتيكات عسكرية" جديدة داخل غزة.. هكذا يتحرّك الفلسطينيون ضدّ إسرائيل
07:56 | 2024-05-18
جراحته استمرت ساعتين.. هذه مستجدات حالة رئيس وزراء سلوفاكيا الصحية
07:42 | 2024-05-18
طاقمها من السوريين والمصريين... غرق سفينة في البحر الأسود
07:00 | 2024-05-18
بسبب مفاوضات غزة "المحبطة".. قطر أبعدت قادة حماس عن أراضيها
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
18/05/2024 15:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
18/05/2024 15:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
18/05/2024 15:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24