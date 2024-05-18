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كم بلغ عدد المباني التي دمرتها إسرائيل في رفح؟

Lebanon 24
18-05-2024 | 06:10
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ذكرت تقارير إعلامية، السبت، أن الجيش الإسرائيلي دمر حوالي 1400 مبنى ومنشأة في رفح جنوبي قطاع غزة، منذ 4 أيار الجاري.

واستند الرقم إلى تحليل البيانات بواسطة القمر الاصطناعي "كوبرنيكوس سينتينل 1"، الذي يعمل بالرادار وتديره وكالة الفضاء الأوروبية.
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ومنذ تشرين الأول من العام الماضي، استنتج الباحثون أن 18176 من أصل 48678 مبنى في رفح تعرضت إلى درجة ما من الضرر، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في رفح، حيث تقول تل أبيب إنها يجب أن تكمل هدفها المتمثل في القضاء على حركة حماس.
 
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