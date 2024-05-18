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إقتصاد

لأول مرة في تاريخه.. مؤشر يرتفع متجاوزاً مستوى الـ40 ألف نقطة

Lebanon 24
18-05-2024 | 06:06
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تفاوت أداء الأسهم الأميركية عند الإغلاق، في جلسة يوم أمس الجمعة، مع التقاط المستثمرين أنفاسهم بعد موجة صعود استمرت أسابيع دعمتها بيانات عززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام.
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وارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز" 500 بعد تقليص الخسائر وانخفض المؤشر "ناسداك"، لكن كلا منهما سجل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.
 
 
 
أيضاً، صعد المؤشر داو جونز ليسجل خامس مكسب أسبوعي على التوالي.


ووفقا لبيانات السوق، فقد أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا بنسبة 0.12 بالمئة إلى 5303.27 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.07 بالمئة إلى 16685.97 نقطة.
 
 
هذا وزاد المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.34 بالمئة إلى 40003.88 نقطة، وهي المرة الأولى التي يتخطى فيها مستوى 40 ألف نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.54 بالمئة، والمؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2.11 بالمئة، والمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.24 بالمئة.

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