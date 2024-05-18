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عربي-دولي

"كارثة وشيكة في غزة".. الأمم المتحدة تدقّ ناقوس الخطر!

Lebanon 24
18-05-2024 | 06:19
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قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم السبت، إنه "لم يبق شيء تقريباً لتوزيعه في قطاع غزة".

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مكتب الأمم المتحدة قوله، عبر حسابه على منصة "إكس": إن "وضع المياه والصرف الصحي يتدهور بسرعة، ومع حظر دخول المساعدات، لا يمكن للسكان اللجوء إلا إلى استخدام الأنقاض والنفايات لسد احتياجاتهم".
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وكانت القوات الإسرائيلية احتلت في 7 من الشهر الجاري الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع، فيما تواصل منذ أسبوعين تقريباً، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق مدينة رفح، وتمنع إدخال المساعدات الإنسانية، والطبية، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الوكالة.
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