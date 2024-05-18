"كارثة وشيكة في غزة".. الأمم المتحدة تدقّ ناقوس الخطر!

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ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مكتب الأمم المتحدة قوله، عبر حسابه على منصة "إكس": إن "وضع المياه والصرف الصحي يتدهور بسرعة، ومع حظر دخول المساعدات، لا يمكن للسكان اللجوء إلا إلى استخدام الأنقاض والنفايات لسد احتياجاتهم".وكانت القوات الإسرائيلية احتلت في 7 من الشهر الجاري الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع، فيما تواصل منذ أسبوعين تقريباً، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرق مدينة رفح، وتمنع إدخال المساعدات الإنسانية، والطبية، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الوكالة.