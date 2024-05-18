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عربي-دولي

تحقيقات في اختفاء نائب بعد سرقة منزله!

Lebanon 24
18-05-2024 | 06:25
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة شرق ليبيا أن السلطات في المنطقة تحقق في اختفاء عضو في البرلمان، نافية صحة الأنباء المتداولة حول مقتله.

وقال مدير الإعلام بالوزارة في بيان، الجمعة، إن إبراهيم الدرسي عضو مجلس النواب عن بنغازي، مفقود بعد تعرض منزله للسرقة.
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وأضافت الوزارة أنها اتخذت "خطوات فورية للتحقيق في هذه الحادثة".

وذكر البيان: "تنفي وزارة الداخلية بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول مقتله، وتؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة تماما، وتدعو وسائل الإعلام والمواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات غير الموثوقة".

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