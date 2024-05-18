تحقيقات في اختفاء نائب بعد سرقة منزله!

Advertisement

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة شرق ليبيا أن السلطات في المنطقة تحقق في اختفاء عضو في البرلمان، نافية صحة الأنباء المتداولة حول مقتله.وقال مدير الإعلام بالوزارة في بيان، الجمعة، إن إبراهيم الدرسي عضو مجلس النواب عن بنغازي، مفقود بعد تعرض منزله للسرقة.وأضافت الوزارة أنها اتخذت "خطوات فورية للتحقيق في هذه الحادثة".وذكر البيان: "تنفي وزارة الداخلية بشكل قاطع الأخبار المتداولة حول مقتله، وتؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة تماما، وتدعو وسائل الإعلام والمواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات غير الموثوقة".