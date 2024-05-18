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إقتصاد

محكمة روسية تحجز أصول وحسابات وممتلكات مصرف ألماني

Lebanon 24
18-05-2024 | 06:48
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فرضت محكمة روسية حجزاً على أصول وحسابات وممتلكات "دويتشه بنك" في روسيا، في إطار دعوى قضائية تتضمن البنك الألماني.
 
وجاء ذلك بطلب من شركة "روس خيم أليانس"، وهي الجهة المشغلة لمشروع بناء مجمع لمعالجة وتسييل الغاز في أوست لوغا. وبهذا الشكل وافقت المحكمة جزئيا على طلب الشركة الروسية لاتخاذ تدابير وقائية لضمان الدعوى المرفوعة ضد المصرف الألماني.
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في وقت سابق، رفعت شركة "روس خيم أليانس"، دعوى ضد دويتشه بنك للحصول على 22.2 مليار روبل (238.1 مليون يورو دفعات بموجب الضمان و479.51 ألف يورو غرامات) كجزء من المطالبات بموجب الضمانات المصرفية وطالبت بحجز الرهن على الشركات التابعة لدويتشه بنك في روسيا بنسبة 100٪.
 
وبسبب ذلك تم فرض حجز على مبلغ 238.61 مليون يورو أو ما يعادله بالروبل على الأوراق المالية والعقارات وغيرها من الأصول المملوكة لمصرف Deutsche Bank وكافة الشركات والمؤسسات التابعة له وكذلك على جميع الحسابات المصرفية، بما في ذلك الحسابات المراسلة والحسابات الأخرى (باستثناء الحسابات من النوع "C"، والحسابات من النوع "I") المفتوحة باسم Deutsche Bank وDeutsche Bank LLC وTechnological LLC Deutsche Bank Center.

كما منعت المحكمة دويتشه بنك، من التصرف بنسبة 100% من أسهم رأس المال المصرح به لكل من دويتشه بنك ودويتشه بنك تكنولوجي سنتر. وفي 17 ايار، أصدرت المحكمة الروسية خمسة أوامر تنفيذ كجزء من التدابير المؤقتة.

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