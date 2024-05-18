Advertisement

عربي-دولي

طاقمها من السوريين والمصريين... غرق سفينة في البحر الأسود

Lebanon 24
18-05-2024 | 07:42
A-
A+
Doc-P-1201154-638516403733079419.png
Doc-P-1201154-638516403733079419.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أفادت الإدارة البحرية الرومانية اليوم السبت، بأن السفينة Mohammad-Z التي ترفع العلم التنزاني، غرقت في مياه البحر الأسود على بعد 26 ميلا بحريا من مدينة سفينتو جيورجي الرومانية، بحسب "روسيا اليوم".
Advertisement

وأشارت الإدارة إلى أنه تم تلقي نداء النجدة في حوالي الساعة 4,00 صباحا، وقام الضباط في مركز الطوارئ على الفور بإرسال السفينتين أرتميس وأبولو إلى منطقة الحادث. كما توجهت سفينتان لشرطة الحدود وسفينتان تجاريتان قريبتان إلى مكان الحادث.
ووفقا للمعلومات المتوفرة، كان طاقم السفينة المنكوبة يتألف من 11 شخصا - تسعة مواطنين سوريين ومصريان اثنان. 
 
وأنقذت السفينة التجارية ميشيل، التي كانت الأقرب إلى موقع الكارثة، ثمانية منهم. ويستمر البحث عن أفراد الطاقم الثلاثة الآخرين، وهم مواطنون سوريون.

وتشير الإدارة البحرية الرومانية إلى أن "سبب الحادث لا يزال مجهولا حتى الآن"، ونوهت بأنه "سيتم إجراء تحقيق لتحديد أسباب وظروف الكارثة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:46 | 2024-05-18
08:30 | 2024-05-18
08:00 | 2024-05-18
07:56 | 2024-05-18
07:00 | 2024-05-18
06:48 | 2024-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24