جراحته استمرت ساعتين.. هذه مستجدات حالة رئيس وزراء سلوفاكيا الصحية

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قالت وزيرة الصحة السلوفاكية إن حالة رئيس الوزراء روبرت فيتسو استقرت لكنها ما تزال خطيرة، بينما يمثل الرجل المتهم بمحاولة اغتياله أمام المحكمة لأول مرة.وأضافت أن "ساعتين من الجراحة يوم الجمعة لإزالة الأنسجة الميتة من جروح فيكو المتعددة الناجمة عن طلقات نارية ساهمت في تشخيص إيجابي".كما قال نائب رئيس وزراء سلوفاكيا إنه لن يتم نقل فيتسو خلال الأيام المقبلة إلى العاصمة براتيسلافا من مستشفى يقع في بلدة صغيرة بالقرب من المنطقة التي تم إطلاق النار عليه فيها خمس مرات من مسافة قريبة.وتعرض فيتسو (59 عاما) للهجوم أثناء استقبال أنصاره عقب اجتماع للحكومة يوم الأربعاء في بلدة هاندلوفا التي كانت تشتهر بتعدين الفحم في الماضي. وطرح المشتبه به على الأرض وتم اعتقاله.