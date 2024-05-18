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عربي-دولي

لأول مرة في العالم العربي.. "حزب العمال" في الجزائر يرشح امرأة لانتخابات الرئاسة

Lebanon 24
18-05-2024 | 11:15
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أعلن "حزب العمال" في الجزائر اليوم السبت، ترشيح أمينته العامة لويزة حنون لخوض غمار الانتخابات الرئاسية في شهر أيلول القادم، ما يعد أول سابقة لترشح امرأة للرئاسة في العالم العربي.
وقرر "حزب العمال" اليوم السبت، ترشيح لويزة حنون للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في السابع من أيلول 2024.
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وزكت اللجنة المركزية للحزب في الدورة العادية للمجلس الوطني، بالأغلبية الأمينة العامة لويزة حنون كمرشحة لرئاسيات 7 أيلول 2024.
وقالت لويزة حنون، خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب في الدورة العادية للمجلس الوطني، إن مشاركتها "شرف عظيم ولكنه عبء جد ثقيل ومسؤولية كبرى بالنظر للرهانات المطروحة، وهذه المشاركة تختلف عن سابقتها كون الانتخابات المقبلة تكتسي طابعا غير عادي بالنظر للسياق العالمي والقاري والإقليمي الجد خطير".
وأضافت: "مشاركتنا ليست قرارا حزبيا فقط إنما هي وسيلة لفرض الحلول الجزائرية للمشاكل والعراقيل، وستكون لنا الجرأة للقطيعة مع كل السياسات التراجعية مع المؤسسات البالية الناتجة عن نظام الحزب الواحد".
وكانت حنون صرحت في وقت سابق، بمناسبة انعقاد دورة اللجنة المركزية للحزب، بأن أعضاءها "صوتوا لصالح المشاركة في الانتخابات، آخذين في الاعتبار التطورات المحلية والإقليمية والدولية السائدة".
وتعد المرة الثالثة التي تخوض فيها حنون غمار الانتخابات الرئاسية، بعد 2004 و2009 و2014. وتعد المرأة الأولى في العالم العربي التي ترشحت لمنصب رئيس الجمهورية. (RT)
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