خالد مشعل: المقاومة في غزة بخير وأعادت التموضع في كل مكان

قال رئيس حركة «حماس» في الخارج خالد مشعل، اليوم، إن الفصائل الفلسطينية في غزة «أعادت تموضعها» بجميع أنحاء القطاع.

وأضاف، في كلمة ضمن مؤتمر «طوفان الأحرار» بمدينة إسطنبول التركية: "تأتينا الرسالة من غزة، كما سمعتموها بالأمس وسمعتموها من قبل... المقاومة بخير بفضل الله، أعادت التموضع في كل مكان".

وطالب مشعل بإنشاء «جبهة سياسية عريضة» تواجه إسرائيل والإدارة الأميركية وتسعى لإنهاء الحرب.

وقال خلال كلمته: "نحن أمام فرصة لهزيمة إسرائيل، نحن أمام فرصة لتفكيك المشروع الصهيوني، نحن أمام فرصة لأن نضع أقدامنا على طريق التحرير وحسم الصراع من أجل استنقاذ فلسطين والقدس والأقصى". (الشرق الأوسط)