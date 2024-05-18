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عربي-دولي

حملة غير مسبوقة... مساعدو ترامب يستعدون لأكبر عملية في تاريخ أميركا

Lebanon 24
18-05-2024 | 11:52
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أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة أن مساعدي دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بالرئاسة الأميركية، يعملون على وضع خطط مفصلة لحملة ضخمة وغير مسبوقة للترحيل.
وقال المصدر للصحيفة إنه بهذه الطريقة يريدون تحويل خطاب ترامب المناهض للهجرة إلى سياسة والاستعداد في اليوم الأول من رئاسته لوقف تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، لتقليص برنامج الهجرة الحالي وإنشاء الأساس لأكبر عملية ترحيل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة.
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وأشارت إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف، يريدون تسريع جلسات الاستماع الخاصة باللجوء، وكذلك إجبار الدول في جميع أنحاء العالم على قبول مواطنيها المرحلين قدر الإمكان.
وسبق أن أعرب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن أسفه لعدم قدوم المهاجرين من الدول "الجيدة" إلى البلاد. مشيرا إلى أن الدول "الجيدة" تشمل الدنمارك وسويسرا والنرويج. (RT)
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