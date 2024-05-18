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مئات الإسرائيليين يطالبون بالإفراج عن الأسرى بغزة

Lebanon 24
18-05-2024 | 12:25
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تظاهر مئات الإسرائيليين، السبت، في مدينة رحوبوت (وسط)، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وإجراء انتخابات مبكرة، وفق إعلام عبري.

 وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة) إنّ مئات الإسرائيليين تجمعوا عند تقاطع حديقة العلوم في مدينة رحوبوت للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى وإجراء انتخابات مبكرة.

 وأشار الصحيفة إلى أن رئيس "الموساد" السابق داني باتوم شارك بالمظاهرة، حيث صرّح قائلا: "يمنع (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) عمدا إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب، لأن ذلك يعرض حكومته للخطر".

( الأناضول)

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