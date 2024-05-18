Advertisement

عربي-دولي

الحرس الثوري الإيراني: إطلاق حامل القمر الصناعي "قائم 105" سيتم في هذا التاريخ

Lebanon 24
18-05-2024 | 12:42
A-
A+
Doc-P-1201228-638516583846494478.jpg
Doc-P-1201228-638516583846494478.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن قائد قسم الفضاء في القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد علي جعفر آبادي، أنه سيتم إطلاق حامل القمر الصناعي "قائم 105" في ربيع العام 2025.
وقال قائد قسم الفضاء في القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري في تصريح لوكالة "تسنيم الدولية للأنباء" إن إطلاق حامل الأقمار الصناعية "قائم 105" هو أحد مشاريعهم المهمة.
Advertisement
وعن تأثير ونتائج إطلاق حامل القمر الصناعي هذا في زيادة القوة الفضائية للبلاد، صرح العميد علي جعفر آبادي بأنه يمكن لحامل القمر الصناعي "قائم 105" أن يحمل حمولة أكبر وحوالي ضعف ما يحمله حامل القمر الصناعي "قائم 100".
وأضاف "إلى جانب هذا فإن "قائم 105" هو أول حامل أقمار صناعية رباعي المراحل وله تعقيداته الخاصة".
وتابع قائلا: "إذا تم إكمال المراحل الأربع بنجاح فسوف يمهد الطريق لنا للحصول على حاملات أقمار صناعية أكبر رباعية المراحل لمدارات أعلى".
وكان قائد قسم الفضاء في القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري قد أعلن في وقت سابق أن حامل القمر الصناعي "قائم 105" قادر بالفعل على زيادة وزن الحمولة في المدار إلى 200 كغ. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:22 | 2024-05-18
16:06 | 2024-05-18
16:00 | 2024-05-18
15:50 | 2024-05-18
15:38 | 2024-05-18
15:26 | 2024-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24