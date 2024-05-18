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عربي-دولي

هجمات الحوثي في البحر الأحمر.. إطلاق صاروخ من وسط اليمن

Lebanon 24
18-05-2024 | 13:10
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، السبت، إن "الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا في البحر الأحمر أصاب ناقلة نفط ترفع علم بنما وتملكها وتشغلها شركة يونانية".

 وأوضحت "سنتكوم"، في بيان، أنه في حوالي الساعة الواحدة صباحًا (بتوقيت صنعاء) من السبت، أطلق الحوثيون صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن في البحر الأحمر، أصاب ناقلة النفط تحمل اسم "إم/تي ويند" وترفع علم بنما، وتملكها وتشغلها اليونان.

 و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

( الأناضول)
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