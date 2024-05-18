Advertisement

عربي-دولي

مصر.. حقيقة ضبط سيارات إسعاف خاصة بشركة محملة بأسلحة ثقيلة

Lebanon 24
18-05-2024 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1201245-638516610244150024.jpg
Doc-P-1201245-638516610244150024.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نفى مصدر أمني مصري اليوم، صحة المعلومات المتداولة حول ضبط الأجهزة الأمنية سيارات إسعاف خاصة بإحدى الشركات محملة بأسلحة ثقيلة.

 وأكد ذات المصدر أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الشائعات، التي تم تداولها بقوة في عدد من منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الأجهزة الأمنية المصرية أنه بالفحص والتحري تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن جملة وتفصيلا، وأن ما تردد عار تماما من الصحة.

 من جهة أخرى، نفى مصدر أمني جملة وتفصيلا صحة ما تم تداوله بالأبواق الإعلامية لجماعة الإخوان مما  وصفه بالادعاءات والأكاذيب حول وجود انتهاكات بسجن القناطر.

 وأشار ذات المصدر إلى أن سجن القناطر تم إلغاؤه ولا يوجد به نزلاء أو نزيلات، مضيفا أن "ذلك يؤكد ما دأبت عليه جماعة الإخوان والعناصر الموالية لها من ترويج واختلاق الادعاءات الكاذبة لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام". (روسيا اليوم)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:08 | 2024-05-18
23:01 | 2024-05-18
16:47 | 2024-05-18
16:45 | 2024-05-18
16:22 | 2024-05-18
16:06 | 2024-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24