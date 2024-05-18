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عربي-دولي

فقد أثره عام 2017.. الاستخبارات تكشف مصير أميركي بسوريا

Lebanon 24
18-05-2024 | 13:51
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توصل مسؤولون أميركيون إلى معلومات استخباراتية محددة وذات مصداقية عالية تشير إلى وفاة مواطن أميركي كان قد اختفى قبل 7 سنوات أثناء تنقله في سوريا.

 وقالت مريم كم ألماز إنه خلال اجتماع في واشنطن هذا الشهر مع 8 مسؤولين أميركيين كبار، حصلت على معلومات استخباراتية مفصلة عن الوفاة المفترضة لوالدها مجد، وهو معالج نفسي من تكساس.

 وأخبرها المسؤولون أنه على مقياس من واحد إلى عشرة، فإن مستوى ثقتهم بشأن وفاة والدها يبلغ رقم 9.

 وأضافت: "ما الذي أحتاجه أكثر من هذا؟ لقد كان هناك الكثير من المسؤولين رفيعي المستوى الذين كنا بحاجة إلى أن يؤكدوا لنا أنه رحل بالفعل".

 وأشارت إلى أن المسؤولين أخبروها أنهم يعتقدون أن الوفاة حدثت قبل سنوات، في وقت مبكر من أسر والدها.

وأضافت أنه في عام 2020، أخبر المسؤولون الأسرة أن لديهم سببا للاعتقاد بأنه توفي بسبب قصور في القلب في عام 2017، لكن الأسرة تمسكت بالأمل وواصل المسؤولون الأميركيون متابعتهم للقضية.

 لكنها قالت: "لم يؤكدوا لنا حتى هذا الاجتماع إلى أي مدى بلغت مصداقية هذه المعلومات".

 اختفى مجد كم ألماز في فبراير 2017 أثناء تنقله في سوريا لزيارة أحد أفراد الأسرة المسنين.

 وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه تم إيقافه عند نقطة تفتيش تابعة للحكومة السورية في إحدى ضواحي دمشق ولم يسمع عنه منذ ذلك الحين.

( سكاي نيوز)
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