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عربي-دولي

غانتس يضع خطة من 6 نقاط في غزة.. مهلة 20 يوما أو الاستقالة

Lebanon 24
18-05-2024 | 14:08
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في كلمة حازمة، طالب عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس حكومة الحرب بالموافقة على خطة من 6 نقاط للصراع في غزة، بحلول 8 حزيران.
 
 
وخلال كلمة له مساء السبت، منح غانتس حكومة بنيامين نتنياهو مهلة حتى 8 حزيران لتحديد استراتيجية واضحة للحرب.
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وقال غانتس: "هناك حاجة للتغيير الآن ولن نسمح باستمرار هذه المهزلة".


وأضاف: " نتنياهو يقود السفينة نحو الهاوية.. وعلى رئيس الوزراء الاختيار بين الفرقة والوحدة وبين النصر والكارثة".
وطالب غانتس حكومة الحرب بالموافقة على خطة من 6 نقاط للصراع في غزة بحلول 8 حزيران:

إعادة المختطفين الإسرائيليين لدى حماس.
القضاء على حكم حماس.
نزع السلاح من غزة، وضمان الوجود العسكري الإسرائيلي.
إقامة إدارة أوروبية أميركية فلسطينية للقطاع مدنيا، تضمن سلطة ناجحة تحكم غزة، وإعادة المواطنين في الشمال.
تطبيع العلاقات مع السعودية من خلال خطوة واسعة لإقامات علاقات مع العالم العربي.
تجنيد طلاب المعاهد الدينية في إسرائيل، لضمان قوة الجيش.
وهدد غانتس بانسحاب حزبه من حكومة الائتلاف إذا لم يلب نتنياهو مطالبه.
ووجه كلامه لنتنياهو: "إذا لم تفضل المصلحة الوطنية وفضلت المتطرفين فسنضطر لتقديم استقالتنا، وسنقيم حكومة تحظى بدعم الشعب". (سكاي نيوز)
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