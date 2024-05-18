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المستشار الألماني يحذر إسرائيل من شن هجوم شامل في رفح

Lebanon 24
18-05-2024 | 14:30
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حذر المستشار الألماني أولاف شولتس إسرائيل من شن هجوم شامل محتمل في مدينة رفح الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة الفلسطيني وطالب بزيادة المساعدات للسكان الفلسطينيين.

 جاء ذلك خلال فعالية انتخابية أقامها حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي في مدينة كارلسروه اليوم السبت في إطار انتخابات البرلمان الأوروبي المزمع إجراؤها في ألمانيا في التاسع من حزيران المقبل.

 وقال شولتس: "نحن متفقون على أننا في ألمانيا وفي أوروبا وكذلك في الحكومة الأمريكية أيضا أن من غير المسؤول التفكير في شن هجوم الآن على رفح التي لاذ إليها ملايين اللاجئين وهم بلا حماية، لا يمكن أن ينتهي هذا الأمر بشكل جيد".

 وطالب شولتس أيضًا بضرورة توصيل مساعدات إنسانية كافية إلى غزة، وهو ما صاحبه هتافات عالية من عشرات المحتجين ضد حرب غزة، وقال شولتس: "500 شاحنة يوميًا هو الحد الأدنى، من يشن حربًا، يتحمل المسؤولية أيضا عن الجانب الإنساني والسكان المدنيين الذين هم ضحايا الحرب". ( مصراوي)

 

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