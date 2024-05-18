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نتنياهو يرد على تهديدات غانتس: ينذرني بدلا من "حماس"

Lebanon 24
18-05-2024 | 15:25
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هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، قائلا إن الأخير "يصدر إنذارا نهائيا له بدلا من حماس".

 وقال نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه: "بينما يقاتل جنودنا لتدمير كتائب حماس في رفح (جنوب قطاع غزة)، يختار غانتس إصدار إنذار نهائي لرئيس الوزراء بدلا من إصدار إنذار نهائي لحماس".

 وأضاف: "الشروط التي وضعها بيني غانتس (خلال مؤتمر صحفي عقده السبت) هي كلمات مغسولة ومعناها واضح: نهاية الحرب وهزيمة إسرائيل، وإطلاق سراح معظم الأسرى، وترك حماس سليمة، وإقامة دولة فلسطينية".

 وتابع: "لم يسقط جنودنا هباءً، وبالتأكيد ليس من أجل استبدال حماستان بفتحستان (في إشارة إلى حركة فتح والسلطة الفلسطينية اللتان يرأسهما الرئيس الفلسطيني محمود عباس)". ( الأناضول)

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