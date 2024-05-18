نتنياهو يرد على تهديدات غانتس: ينذرني بدلا من "حماس"

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، قائلا إن الأخير "يصدر إنذارا نهائيا له بدلا من حماس".

وقال نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه: "بينما يقاتل جنودنا لتدمير كتائب حماس في رفح (جنوب قطاع غزة)، يختار غانتس إصدار إنذار نهائي لرئيس الوزراء بدلا من إصدار إنذار نهائي لحماس".

وأضاف: "الشروط التي وضعها بيني غانتس (خلال مؤتمر صحفي عقده السبت) هي كلمات مغسولة ومعناها واضح: نهاية الحرب وهزيمة إسرائيل، وإطلاق سراح معظم الأسرى، وترك حماس سليمة، وإقامة دولة فلسطينية".

وتابع: "لم يسقط جنودنا هباءً، وبالتأكيد ليس من أجل استبدال حماستان بفتحستان (في إشارة إلى حركة فتح والسلطة الفلسطينية اللتان يرأسهما الرئيس الفلسطيني محمود عباس)". ( الأناضول)