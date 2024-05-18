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مصر.. مقتل طفلة وإصابة شاب في إطلاق نار بسبب كلب

Lebanon 24
18-05-2024 | 15:50
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لقيت طفلة مصرية مصرعها وأصيب شاب في إطلاق نار بمنطقة السيدة زينب بسبب ربط كلب أمام ورشة.

 وفي التفاصيل، تلقى قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة وإطلاق نار بأحد شوارع المنطقة ومقتل طفلة وإصابة شاب.

 وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة حيث تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول عامل وزوجته وابنه، وطرف ثان صاحب ورشة وعامل لديه بسبب قيام الطرف الأول بربط كلب أمام ورشة الطرف الثاني.

 واعترض صاحب الورشة على ذلك فنشبت مشاجرة بينهما قام على أثرها الطرف الأول بإحضار بندقية وماسورة حديدية وتشاجروا مع صاحب الورشة، حيثنها قام الطرف الأول بإطلاق النار من البندقية فقتل الطفلة عبير عادل إمام وشهرتها "غزل" وأصاب شابا آخر تصادف مروره من مكان الواقعة.

 وتم ضبط الطرفين وتحرير محضر وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الحادثة. (روسيا اليوم)

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