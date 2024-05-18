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فيديو.. سقوط ضحايا بهجوم على طلاب مصريين وعرب في قيرغستان

Lebanon 24
18-05-2024 | 15:38
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تعرض مجموعة من الطلاب المصريين والعرب في جمهورية قيرغيزستان ، لهجوم من قبل مجهولين في محل سكنهم، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، ومحاصرة قوات الأمن لموقع الحادث.
وأكدت سلطات قيرغيزستان، السبت، وقوع إصابات بين الطلاب المصريين والأجانب، في محل سكنهم، جراء الهجوم.
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وتلقت سفارة مصر في موسكو بلاغا حول "أزمة الطلاب المصريين والعرب" في عاصمة قيرغستان بشكيك، مؤكدة أنها تتابع القضية بعد أن تعرضوا لهجوم من مجهولين أثناء تواجدهم في سكنهم.
 
 
 



وأصدرت الجالية المصرية في قيرغيزستان، مجموعة من التعليمات المهمة للطلاب المصريين المتواجدين في مدنية بشكيك.
وقال أحد منسقي الجالية المصرية في قيرغيزستان، إن الأمر أصبح خطيرا في قيرغيزستان وأن الجالية ترغب في حل المشكلة، مطالبا بحضور المسؤولين للعمل على إنهاء الأزمة والحيلولة دون تفاقمها.
كما طالبت الجالية المصرية في قيرغيزستان الطلاب بضرورة عدم الخروج من السكن لأي سبب، وعدم التصعيد عند حدوث احتكاك مع الشباب القرغيز، وعدم الوقوف في النوافذ وإغلاق الستائر بشكل دائم ويمكن تهوية الغرف بفتحات صغيرة.
 
وأصيب نحو 29 شخصا كلهم أجانب، خلال احتجاجات الليلة الماضية، موضحة أن حالة كل المصابين مستقرة والأطباء فحصوا الجميع، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة القرغيزية. (سكاي نيوز)
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