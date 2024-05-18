Advertisement

عربي-دولي

بمشاركة نحو ألف رجل أعمال.. اسطنبول تستضيف قمة تركية عربية اقتصادية

Lebanon 24
18-05-2024 | 16:06
A-
A+
Doc-P-1201289-638516704862346427.jpg
Doc-P-1201289-638516704862346427.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستضيف اسطنبول في 5-6 يونيو المقبل، القمة الاقتصادية التركية ـ العربية بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال، بهدف تعزيز التعاون ولتوجيه الاستثمارات نحو قطاعي الصناعة والزراعة.


وسيقام معرضان بالتزامن مع القمة وهما المعرض التركي العربي العاشر للأغذية وتكنولوجيا الأغذية، والمعرض التركي العربي الثامن للزراعة والتكنولوجيات الزراعية.
Advertisement
وكشف رئيس جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية "TÜRAP"، صبوحي عطار، أنه من المتوقع استضافة نحو ألف رجل أعمال من الدول العربية في إطار القمة والمعرضين.
وأعرب عطار في حديث لوكالة الأنباء التركية "الأناضول" عن ثقته بأن هذه الفعاليات ستسهم في تعزيز التعاون الثنائي والاستثمارات المشتركة بين تركيا والعالم العربي.
ولفت عطار إلى تفضيل رجال الأعمال العرب الاستثمار في العقارات بتركيا خلال الفترة الماضية بشكل عام، وذكر أنهم في الجمعية يهدفون لتوجيه الاستثمارات إلى قطاعي الصناعة والزراعة. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:08 | 2024-05-18
23:01 | 2024-05-18
16:47 | 2024-05-18
16:45 | 2024-05-18
16:22 | 2024-05-18
16:00 | 2024-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24