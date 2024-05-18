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عربي-دولي

ترامب يشنّ هجومًا على بايدن.. ويُشعل الحرب الكلامية من جديد

Lebanon 24
18-05-2024 | 23:01
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بكلمات بذيئة، شنّ دونالد ترامب هجوما جديدا على جو بايدن أثناء إلقائه السبت خطابا أمام المؤتمر السنوي للرابطة الوطنية للبنادق.

وفي خطابه الذي ألقاه أمام آلاف من أعضاء الرابطة، قال ترامب بأن "بايدن هو أسوأ رئيس في تاريخ بلدنا. إنه رجل مليء بالهراء"، محذرًا الحضور من أن بايدن يريد حرمانهم من أسلحتهم النارية.
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وأضاف:" بايدن محتال ويهدّد الديمقراطية".

من جهته وصل بايدن السبت إلى جورجيا التي تعد من الولايات المتأرجحة والتي فاز فيها خلال انتخابات 2020.

وردّ بايدن السبت على تصريحات ترامب، قائلا: "خصمي ليس خاسرا جيدا. لكنه خاسر.. ديمقراطيتنا على المحكّ حقا".
 
واستكمل هجومه على ترامب قائلا:" إنه ليس مهووسا بالخسارة في عام 2020 فحسب. من الواضح أنه مضطرب".
 
أضاف:" شيء ما قد "حدث" لترامب بعد تلك الانتخابات..ترامب لا يترشح لقيادة أميركا. إنه يترشح للانتقام. لا يمكننا أن نسمح لهذا الرجل بأن يصبح رئيسا. مستقبل أطفالنا على المحكّ"
 
وختم:" علينا أن نفوز بهذا السباق، ليس من أجلي بل من أجل أميركا". (سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
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