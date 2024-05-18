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عربي-دولي

"غارات الفجر".. سقوط عدد من الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي في غزة

Lebanon 24
18-05-2024 | 23:08
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قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، في سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي كثيف طال مخيمات النصيرات والبريج وجباليا، وبيت لاهيا ومدينتي رفح وغزة.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
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كذلك قتل صحفي في جباليا بعد غارة إسرائيلية، وقتل وأصيب آخرون إثر استهداف طائرات إسرائيلية منزلا يعود لعائلة شاهين بمدينة غزة.

وشهدت مناطق عدة في جباليا وبيت لاهيا ومحيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، قصفا مدفعيا كثيفا، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين.
وأغارت طائرات إسرائيلية على مخيم البريج وسط غزة، وعلى وسط وشرق وشمال مدينة رفح. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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