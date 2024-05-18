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ولي العهد السعودي يستقبل مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان

Lebanon 24
18-05-2024 | 23:32
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قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، استقبل مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في الظهران، الأحد.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
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وأشارت الوكالة إلى إنه تم خلال اللقاء "بحث الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، والتي قارب العمل على الانتهاء منها، وما يتم العمل عليه بين الجانبين في الشأن الفلسطيني لإيجاد مسار ذو مصداقية نحو حل الدولتين بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".

كذلك "تم بحث المستجدات الإقليمية بما في ذلك الأوضاع في غزة وضرورة وقف الحرب فيها، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية". (سكاي نيوز عربية)

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