أصحاب "الرداء الأحمر".. رُعب المصانع الإسرائيلية الجديد في بريطانيا!

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تمكنت "حركة فلسطين" من إجبار بنك "جي بي مورجان تشيس" الأميركي من سحب حوالي 70 بالمئة من استثماراته في شركة "إلبيت سيستمز - Elbit Systems" الإسرائيلية للأسلحة، التي تتعرض منذ سنوات لحملات مقاطعة وحراك واسع ضد تواجد مصانعها في بريطانيا.وركزت "حركة فلسطين - Palestine Action" التي تأسست في تموز 2020، على يد الناشطة هدى عموري وزوجها ريتشارد برنارد، جهدها الميداني على طرد شركة "إلبيت سيستمز" من بريطانيا، وأطلقت حملة "ShutElbitDown"، التي تعمل على اقتحام مصانع الشركة وتعطيل العمل فيها، إضافة إلى تلطيخ واجهاتها باللون الأحمر الذي يرمز لجرائمها والمجازر التي تشارك في ارتكابها بحق الفلسطينيين عبر تزويدها لجيش الاحتلال بالعتاد والذخائر الحربية.وصعدت الحركة من فعاليتها المستمرة ضد مصانع ومصالح الاحتلال مع بدء حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة في تشرين الاول 2023، وعملت على إغلاق العديد من المصانع بعد اقتحامها وتعطيل العمل فيها وتلطيخ واجهاتها باللون الأحمر، وكان آخرها اقتحام المصنع الرئيسي لإنتاج الطائرات المسيرة القتالية التابع لشركة "إلبيت سيستمز" وذلك في ذكرى النكبة الفلسطينية الـ 76.ويعمل نشطاء الحركة على اقتحام المصانع وتدمير مرافقها وإتلاف خطوط الإنتاج داخلها وإغلاق المداخل باستخدام الدروع البشرية والسيارات وتلطيخ الواجهات بالطلاء الأحمر، ما يسبب للشركة خسائر فادحة بمئات آلاف الجنيهات الإسترلينية.وتحظى الحركة بدعم وإسناد من أنصار القضية الفلسطينية في المملكة المتحدة، ومنهم فنان الراب الشهير كريم دنيس المعروف باسم "لوكي"، وهيئات متضامنة مثل "حملة التضامن في مانشستر" و"حملة التضامن في برايتون" وغيرها.وتعمل الحركة على تعزيز حضورها على الأرض بإقامة الندوات والمحاضرات واللقاءات الافتراضية للتعريف بجرائم "إلبيت سيستمز".وفي 28 آذار 2024، قالت الحركة إن عملها المباشر المستمر حقق انتصارا آخر في المعركة ضد تجارة الأسلحة الإسرائيلية، بعدما اضطرت شركة إلبيت إلى بيع مصنعها المسمى "Elite KL" في مدينة تامورث البريطانية.وكشفت الحركة في بيانها أن الشركة قامت في السابق بتصنيع أنظمة تبريد وإدارة الطاقة للمركبات العسكرية، ولكن تم بيعها بعد أن أعلنت أنها تواجه انخفاضا في الأرباح وزيادة في التكاليف الأمنية الناتجة عن جهود حركة فلسطين.وبعد الانتهاء من عملية البيع الشهر الماضي، أكد المالكون الجدد لشركة Elite KL، المدرجون باسم Griffin Newco Ltd، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى حركة فلسطين أنه لن يكون لهم أي علاقة بالمالكين السابقين.وجاء في نص الرسالة: "بعد الاستحواذ الأخير على شركة Elite KL Limited من قبل نقابة استثمارية في المملكة المتحدة، وافق مجلس الإدارة المعين حديثا بالإجماع على الانسحاب من جميع عقود الدفاع المستقبلية وإنهاء ارتباطه بالشركة الأم السابقة".وأكدت الحركة أن "هذا النصر هو نتيجة مباشرة للعمل المباشر المستمر الذي سعى، طوال فترة وجود منظمة العمل الفلسطيني، إلى جعل من المستحيل على شركة إلبيت أن تتحمل تكاليف العمل في بريطانيا".وخلال عامين من انطلاقها، نجحت "حركة فلسطين" في إجبار "إلبيت سيستمز" على إخلاء مقرها الرئيسي في لندن بعد ضغوط متواصلة وعمليات استهداف مركزة للشركة المالكة للعقار، وإغلاق مصنع الأسلحة في مدينة "أولدهام" بعد عرقلة متواصلة لعمليات الإنتاج داخله نتيجة الاستهدافات المتواصلة، كما خسرت الشركة عقودًا بأكثر من 280 مليون جنيه إسترليني مع وزارة الدفاع البريطانية، نتيجة حملات الضغط. (عربي21)