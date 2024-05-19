قَتل 15 جنديا للاحتلال خلال كمين واحد.. نجل قائد في القسام استشهد في رفح

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تداول نشطاء تفاصيل هوية أحد منفذي كمين ضد قوات الاحتلال في رفح، الذي أعلنت عنه كتائب القسام، صباح السبت، وقالت إن 15 جنديا قتلوا فيه بعد اقتحام منزل تحصنوا بداخله.وأوضح النشطاء أن أحد الشهداء المنفذين هو أنس شبانه، نجل قائد لواء رفح في كتائب القسام، محمد شبانه، وهو شقيق لشهيدين سقطا خلال عملية طوفان الأقصى في الهجوم على مواقع الاحتلال حول غزة.وأشار نشطاء إلى أن قائد لواء رفح اختار ابنه لتنفيذ العملية مع مقاتلين آخرين، بعد معلومات عن ثغرة لدى الاحتلال، ورغم أنه ابنه البكر المتبقي له بعد استشهاد ولديه الآخرين سابقا.وكانت كتائب القسام قالت، في بيان فجر السبت: "تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على 15 جندياً صهيونياً، بعد استهداف مجموعة قسامية لمنزل تحصن فيه عدد كبير من الجنود بعبوة مضادة للأفراد رعدية، وبعدها اقتحم مجاهدونا عليهم المنزل، واشتبكوا مع من تبقى من الجنود من مسافة الصفر بالرشاشات الخفيفة والقنابل اليدوية في حي التنور شرق مدينة رفح جنوب القطاع". (عربي21)