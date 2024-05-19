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جيش الإحتلال يعلن مقتل جنديين بنيران "حماس" خلال معارك رفح (صورة)

Lebanon 24
19-05-2024 | 00:45
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أعلن جيش الاحتلال مقتل اثنين من عناصره على يد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، إن جنديين من لواء جفعاتي قتلا في المعارك الدائرة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبالإضافة إلى القتيلين اللذين أقر بهما، أصيب ضابط وثلاثة جنود بجراح خطيرة خلال المعارك مع المقاومة في قطاع غزة.
ولم يذكر الاحتلال تفاصيل عن مقتل الجنديين، نحمان مئير حاييم فاكانين، ونعوم باتان، وهما برتبة رقيب، رغم أن القسام أعلن في سلسلة بيانات عن مقتل قرابة 20 جنديا في المعارك الدائرة في شرق رفح. (عربي21)
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المصدر: عربي21
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