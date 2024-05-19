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عربي-دولي

بالفيديو.. جدار يكشف مسرحية إسرائيلية حول "المعارك الطاحنة"

Lebanon 24
19-05-2024 | 01:30
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا صوره جنود الاحتلال، يظهر فبركة مشهد على أنه اقتحامات وإطلاق نار لأحد المخازن في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ويظهر في الفيديو جنود للاحتلال أمام مدخل مكان وهم يطلقون النار بكثافة، وكأنها عملية تمشيط للمكان، وفي المشهد الثاني، يطلقون قنبلة صوتية على باب المستودع لفتحه، وكأنها عملية اقتحام لموقع آخر داخل المخيم لإعطاء صورة بالتقدم وتحقيق إنجازات.

لكن المثير للسخرية هو أن المكان الذي جرى إطلاق النار عليه، والذي تحرك فيه الجنود وهم يركضون وكأنهم يقومون باقتحامات، كان الغرفة نفسها مع إضافة بعض الأمور.

وفي المشهد الأول، يظهر حائط أزرق كتب عليه كلمة "يا أجمل ما في الكون"، بخط كبير، يطلق الجنود عليه النار، وفي المشهد الثاني ظهرت الغرفة كاملة مع الحائط ذاته، وهم يقومون بالاقتحام التمثيلي، وتفجير باب المستودع، لكن المضحك كان أن عتاد الجنود وحقائبهم العسكرية كانت تملأ الغرفة التي يجري فيه التصوير.
 
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وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها جيش الاحتلال ببث مشاهد أثارت سخرية واسعة، بعد انكشاف الألاعيب التي يمارسونها وفبركة المشاهد، لإظهار ما يجري على أنه إنجازات عسكرية وانتصارات في الميدان. (عربي21)
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