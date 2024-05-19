مجزرة إسرائيلية جديدة.. 20 شهيدا بقصف لمنزل في مخيم النصيرات (فيديو)

استشهد 20 فلسطينيا، في مجزرة وحشية ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، بعد قصف منزل شمال مخيم النصيرات.



وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن الاحتلال قصف منزلا يضم العشرات من النازحين، وأغلبهم من النساء والأطفال، ما أدى إلى استشهاد 20 منهم حتى الآن، فضلا عن إصابة آخرين، ومحاصرة عدد آخر تحت أنقاض المنزل.

‼️🚨 عدد من الشهداء والإصابات تصل مستشفى شهداء الأقصى بعد غارة استهدفت منزلا في مخيم النصيرات. pic.twitter.com/j4JCUvHPVU — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) May 18, 2024 Advertisement وهرعت طواقم الدفاع المدني والإسعاف إلى موقع القصف، فيما تواجه صعوبات في انتشال الشهداء والمصابين المحاصرين تحت الأنقاض؛ بسبب انعدام المعدات اللازمة لذلك.

وكانت وزارة الصحة في غزة قالت إن الاحتلال ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 31 شهيدا و56 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية. (عربي21)